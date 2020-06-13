由於分攤軍費談不攏，美國總統川普的親信、前美國駐德國大使格瑞奈爾（Richard Grenell）日前表示，川普政府希望裁撤駐韓美軍。對此南韓國防部表示，目前尚未和美國政府討論到裁撤駐韓美軍的議題。

根據南韓《東亞日報》報導，格瑞奈爾日前接受德國《畫報》訪問時說：「美國納稅人受夠了為保護其他國家的安全支付過多的錢。川普總統非常明確地希望從南韓、日本、德國、敘利亞、阿富汗、伊拉克撤回軍隊。這是川普總統長期以來一貫的政治主張。」目前駐南韓美軍約2萬8500人。

12日是新加坡川金高峰會談2周年，但朝鮮半島無核化遙遙無期，北韓反而威脅要廢除新加坡協議，令外界擔心，至少到今年底為止，朝美不會出現有利對話的氣氛，朝鮮半島的緊張局面將常態化。

繼川普撤出9700名駐德美軍後，分析認為，從格瑞奈爾傳將加入川普總統的競選陣營這點看來，裁減駐韓美軍在美國大選中將成為焦點。不過南韓政府消息人士已出面闢謠，稱韓美之間並未就裁減駐韓美軍問題有過正式和非正式的討論。

(中時 )