新冠疫情大流行重創航空旅行，該不該狠砸數十億美元蓋新航廈、跑道和機場旅館，讓全球各大機場陷入長考，擔心旅客搭機需求若回不去，這些新設施恐唱空城計，淪為養蚊子的閒置命運。

舊金山國際機場斥資10億美元的航廈翻修計畫，原訂6月就要動工，現在至少得再延半年。佛州奧蘭多機場當局原本打算將登機門增加到19個，現在縮減成15個。

倫敦希斯洛機場（Heathrow Airport）主管透露，興建第3條跑道不是現在的優先選項。紐西蘭奧克蘭機場的新航廈及第2條跑道興建計畫，目前暫時擱置。

部分航空公司對機場撙節開支舉雙手贊成，航空業者也擔心機場大興土木整修，恐提高向航空公司收取的費用。

墨西哥廉價航空 Volaris執行副總裁布蘭肯斯坦（Holger Blankenstein）說：「我們不需要大理石地板。」他表示，機場費用凍漲，將方便航空公司提供旅客更低廉的票價。

(工商 )