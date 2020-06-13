臉書粉專「只是堵藍」拍到市府人員銷毀公文，質疑動機不單純。（取自臉書粉專「只是堵藍」／袁庭堯高雄傳真）

臉書粉專「只是堵藍」11日下午貼文爆料、韓市府舉辦道別音樂會當天，雇用清潔隊垃圾車銷毀大量不明公文。高市教育局13日澄清，那是每年定期執行的文件銷毀作業，清運前政風室人員拍照，銷毀過程也都有錄影存證。

「只是堵藍」發文者寫道，當天本來要去鳳山行政中心參加草地道別音樂會，沒想到下午1時45分時竟發現有市府人員搬運數十箱文件在路旁等候，約2點時一台黃色的清潔隊垃圾車抵達，開始將文件一箱箱投入垃圾車後斗。

發文者表示，靠近一看，文件竟然都是沒有經過碎紙機的完整公文，質疑是韓市府急著要在代理市長到職前，銷毀敏感公文。12日高市議員黃文益也在議會質詢時質疑韓市府此舉不單純。

教育局今天嚴正駁斥，強調那是局內固定每年會定期執行兩次的文件銷毀作業，此次作業是在5月19日由鳳山清潔隊估價，經簽准相關清運費用並進行公告。局內同仁於6月11日裝箱，當天交由鳳山清潔隊派專車清運。

教育局強調，銷毀公文均是老舊、廢棄公文。該次清運量共約6公噸，支出費用為1萬632元。處理過程由政風室人員拍照存證，運送到南區焚化爐，銷毀過程也都依規定錄影存證，外界無須過度擔心。

(中時 )