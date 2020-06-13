北京新冠肺炎疫情升溫，連續2天出現多起確診病例，這讓日前剛返回北京，正在隔離中的藝人黃安也感到不安，直接在微博發文質疑美國「是不是你們投的毒？」再度引起網友議論。

黃安微博全文。（圖／黃安微博）

北京新增6例本土確診案例，加上該市場已有45人核酸檢測呈現陽性反應，也讓北京採取緊急因應措施，封閉新發地市場及周邊11個社區，並進行環境消毒及衛生整治，對於疫情趨緩卻又爆發，也讓黃安在微博痛批川普頻頻說要退出世衛組織，如今不僅尚未退出還保持密切聯繫，接著質疑美國始終拒絕世衛組織的調查，意圖擺明很明顯，更直言：「北京新發地市場的三文魚是不是你們投的毒？」更撂下狠話：「老子正在隔離，别TMD添亂」。

日前黃安才在微博發文高喊：「回北京啦」，更附上準備住14天防疫飯店的照片，內部豪華寬敞的設計，讓網友驚呼根本去度假，如今卻又爆出多起確診病例，絕對是他始料未及。

(中時電子報)