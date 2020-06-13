八里區中山路二段民宅13日下午5時許發生火警，現場為3層建築物，起火點在2樓廚房，消防人員獲報後，立即出動各式車輛、人員前往，大約於10分鐘內控制火勢，現場燃燒面積約3平方公尺；警消表示，現場救出1男1女，女性右手燒燙傷，送往淡水馬偕醫院救治、男子身體目前無恙，警消將進一步釐清案情。

(中時 )

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