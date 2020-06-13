八里民宅火警救出1男1女 女右手燒傷送醫 18:192020/06/13 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 八里民宅火警救出一對男女 女右手燒傷急送醫（翻攝照片／戴上容新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 八里區中山路二段民宅13日下午5時許發生火警，現場為3層建築物，起火點在2樓廚房，消防人員獲報後，立即出動各式車輛、人員前往，大約於10分鐘內控制火勢，現場燃燒面積約3平方公尺；警消表示，現場救出1男1女，女性右手燒燙傷，送往淡水馬偕醫院救治、男子身體目前無恙，警消將進一步釐清案情。 (中時 ) #現場 #警消 #人員 #右手 #八里 也許您會感興趣 社會熱門新聞 感謝外送員！正妹裸身只穿丁字褲開門 偷拍PO網分享 - 社會 軍方打靶靠生存遊戲業者指導 中校遭投訴記大過調職 - 社會 大專男床戰國中女30回 性慾旺盛2天嘿咻1次 - 社會 大甲媽祖抵達西螺 顏清標親駕「鐵牛頭」引領神轎 - 社會 女大生熱戀中 抱怨男友馬路上公然摸她ㄋㄋ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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