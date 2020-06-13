健保署日前訂定8類特材自付差額上限，引發醫界反彈，驚動總統府。衛福部長陳時中今召集醫界代表溝通，會後宣布暫緩健保新制，2個月內再召集醫界討論，對於未來是否仍會有上限，開放心胸，沒有非要不可，但先處理極端問題，再決定下一步怎麼走。

陳時中表示，此次會議一開始氣氛緊張，後來慢慢與醫界大道共識，因此議題牽涉的範圍很大，會議決定暫緩新制的實施，先著手處理極端的情況，建置更友善的平台，讓消費者獲取完整資訊，2個月內將召集醫界討論，檢視問題後再決定下一步怎麼走。

對於會議中有學會反映程序正義問題，陳時中表示，其中有一些誤會在，健保署認為討論分類、價格就是為了設天花板，但醫界可能認為只是拿來做參考。

陳時中表示，這次宣佈暫緩政策，並沒有時間表，無法說明何時會上路，但會找出更具體的方法，再來謀求共識。對於接下來還會不會有自付差額上限，他表示持開放心胸的態度，沒有非要不可，先處理極端問題，再決定下一步怎麼走。

陳時中表示，今天大家都能互相體諒，把話說清楚，明白各方在想什麼 ，大家的目標是奠基在醫病關係下，能擁有更好的醫療品質、價格的管制，不希望產生扭曲的情況。

(中時 )