先前才呈現趨緩的新冠肺炎疫情，如今在中國大陸似乎又有蔓延趨勢，中國大陸國家衛健委宣布，12日時新增11例確診病例，其中有6例本土案例均位於北京，也都被發現跟「新發地批發市場」有關，而北京目前是兩岸直航航點之一，是否會影響台灣疫情，也引起外界關注。

中國大陸北京在12日時對全市農貿批發市場、大型超市等地，共1,940名從業人員進行檢測，其中有46人出現陽性反應，這46人當中有45人在新發地批發市場工作，另一人在海淀某處農貿市場工作。

而北京是兩岸直航航點之一，是否會影響台灣疫情，也引起外界關注，中央流行疫情指揮中心也對此做出回應，發言人莊人祥表示，台灣目前和很多有意情的國家仍然維持航線，也不會因為傳出疫情就將航線關閉，但外界也不用過度緊張。

目前防疫措施仍沒有鬆綁，只要是入境台灣者就必須進行14天居家檢疫，只要將這部分做好就不用太擔心，此外要特別注意，若是有感染源出現，非常有可能造成新一波疫情，提醒民眾要特別注意。

(中時電子報)