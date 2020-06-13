韓國瑜卸任高雄市長後，國民黨將會推出哪位戰將參加補選，備受外界關注。針對黨內議員呼籲不要參加補選一事，朱立倫日前口氣堅定強調，國民黨此次絕對不怯戰、不畏戰，更要撕掉「親中賣台」的惡意標籤。而他今(13日)傍晚也在臉書說出心內話，表示「今天坐在桃園國際棒球場看兄弟對樂天的比賽，除了對疫情減緩感到高興，坐在這個球場裡，內心有許多感慨」。

朱立倫說，2009年完工啟用的桃園國際棒球場，是他擔任桃園縣長任內的建設，還記得當時無論民進黨民代、網友，簡直是排山倒海的批評，說球場方位錯誤導致日曬問題嚴重影響比賽進行，還做了一支相當精美的KUSO影片「傳說中的桃園棒球場」，來酸這座棒球場。

而如今，朱立倫提到，桃園棒球場不僅沒有因為外界批評的方位問題影響比賽，反而成為全台賽事演唱會最熱門的場地，中華職棒近九年的總冠軍賽、亞洲職棒大賽、亞洲冬季棒球聯盟、世界棒球12強賽，通通在這個場地開打！滅火器、五月天、槍與玫瑰、BTS防彈少年團，演唱會一場接著一場辦理！「被酸是無妨，看到現在場館的使用率這麼高，感到欣慰。」

最後，朱立倫也指出，「只是覺得如果有一天，台灣社會不為政治操作而操作，城市會進步得更快，政治環境也會更健康。」

(中時電子報)