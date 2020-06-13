北埔村復興北營區靶場外觀傳出離譜事件，軍方衛兵警戒。（民眾提供／王志偉花蓮傳真）

太離譜！花東防衛指揮部聯勤二支部花蓮聯保廠本周一下午在北埔村復興北營區打靶，中校楊姓廠長請來民間生存遊戲陳姓業者教阿兵哥打靶，不僅讓業者持軍槍實彈射擊，也未戴鋼盔或穿安全設施，離譜行徑被投訴並po在靠北長官3.0臉書粉專，軍方大怒，查證屬實，將楊姓中校送憲兵隊依《圖利罪》法辦，並記大過調離現職。

軍方新聞稿回應：陸軍花東防衛指揮部表示，所屬第二地區支援指揮部楊姓軍官，本月8日單位實施步槍射擊期間，擅自同意陳姓民人進入靶場，以其曾為軍職射擊教官，除指導官兵射擊訓練，並登上靶台進行實彈射擊；單位獲報調查屬實後，主動將全案函送憲兵隊偵辦，並依「刑懲併行」原則，核予楊員大過一次處分並調離現職，以儆效尤。

新聞稿指出，花防部針對楊員違失，除移送法辦，並全力配合司法調查；另援引為例，持恆加強所屬官兵法紀觀念及靶。

離譜行徑被貼上臉書靠北長官，6月8日下午進入復興營區打靶，竟然讓一個不知道有沒有安全查核通過的民人，你所稱乎的鯊魚哥，進入靶場？還讓他摸槍，不戴鋼盔還加實彈射擊。他還自稱自己是什麼警政署，國安局，阿里阿雜的教官，到處騙東騙西一天到晚到營區都不知道是來幹嘛⋯⋯

(中時 )