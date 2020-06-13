嘉義縣長翁章梁（左三）鼓勵民眾多參加數位機會中心課程，別成為不懂科技的現代文盲。（張毓翎攝）

嘉義縣基督教青年會與義竹長老教會透過嘉義縣政府協助，向教育部申請「偏鄉數位應用精進計畫」，於今年核定通過，成立設置「義竹數位機會中心」，13日舉行揭碑儀式，期盼能造福更多偏鄉及弱勢民眾，就近免費學習實用的數位生活技能，也為地方透過數位方式做文化典藏。

縣府教育處長陳添丁表示，縣內推動數位機會中心邁入第15年，目前在義竹、番路、竹崎、大林、溪口、六腳、東石、鹿草、水上及中埔等10個地區，皆有成立數位機會中心，數位機會中心的設置，也能藉由網路力量推廣在地特色。

陳添丁舉例，之前他在新竹服務時，有不少當地的水蜜桃果農運用鄰近的數位機會中心來學習電腦課程，回去後架設網站，推銷自家水蜜桃，跟上新時代潮流。

縣長翁章梁、義竹鄉長黃阿家、嘉義縣基督教青年會理事長黃智鴻牧師及義竹長老教會牧師余啟運等人皆出席揭碑儀式。翁章梁說，過去不懂文字的人，常被譏為文盲，然而現今「不懂數位的人，等於現代文盲」，希望民眾多利用這些設備及免費課程，與世界接軌。

余啟運說，教會舉辦許多與社區連結的活動，不論老幼皆可到教會享受社會資源，義竹數位機會中心已開設基礎平板電腦應用班、雷雕文創商品應用班、基本文書處理班，未來將和頭竹社區發展協會、義竹國小、東後寮長老教會合作，將課程資訊廣為分享，使數位資源發光發熱。

(中時 )