香港反送中滿1周年，香港邊城青年、台灣公民陣線等民間團體今在自由廣場舉行「抗爭未完、台港同行」晚會，香港知名作詞人林夕受邀到場，林夕受訪表示，台灣政府針對修港人修法問題，希望可以周延討論出滴水不漏的修法，不要操之過急。林夕話鋒一轉，批評某黨主席曾說香港人在台灣學壞的，該黨不要突然間跳出來幫香港人，該黨是不是要給具體提出修法方向，暗批台北市長身兼民眾黨主席的柯文哲。

去年反送中期間，大陸政府禁止47城市來台自由行，柯文哲表示，北京政府怕人民到台灣看到民主會動搖；柯更說，香港每年到台灣旅遊人數很多，可能是因為這樣都被台灣人汙染了。

針對在台港人及民間團體呼籲政府盡快制訂「香港人道救援方案」，林夕認為，這不是簡單的事情，他不希望把台灣政府逼迫太緊，如果要修港澳條例的畫，現在還不是時機，不希望因為香港影響到台灣，希望多花一點時間討論研擬出滴水不露的修法，以後都能用不是更好嗎？

林夕說，港人來台庇護機制很急，但怎麼幫助跟收容需要詳細討論，不要讓台灣感到不安心，避免產生反作用力，懇求立法院某政黨，不要突然間跳出來那麼幫忙香港人，因為該黨主席當初說香港人在台灣學壞的，有這樣的主席，該黨是不是要給予如何實踐修法具體說明，

林夕強調，有些事情能做不能說，低調跟高調間，如何具體給與港人協助，希望政府可以拿捏分寸。

(中時 )