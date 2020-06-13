國語日報社誰屬，教育部又敗訴！教育部認定國語日報社是政府捐助的財團法人，2017年起數度興訟，但皆敗訴，近日台北高等行政法院判決又表示相關證據未能證明政府有無實際捐助，撤銷訴願決定及原處分，教育部表示將繼續上訴。國民黨前立委陳學聖則呼籲教育部放手吧，民進黨之前說黨政軍退出媒體，現在民進黨自己連幼苗的媒體都不放過。

教育部2017年9月5日認定國語日報社是政府捐助的財團法人，隨即以法人主管機關角色，要求國語日報修正捐助章程、改選董事。國語日報社不服，提起訴願遭駁回，提起行政訴訟。

國語日報主張，國語日報社民國49年2月17日由國語日報公司全體股東共同捐助成立，成立時未有超過財產總額50％來自政府、公營事業、公法人捐助，並非政府捐助成立的財團法人。

教育部則指出，為執行推行國語政策，省國語會依教育部「37年訓令」，由政府全部出資，於37年10月1日完成國語日報社營利事業稅籍登記，45年省國語會主導，暫時以公產作股設立國語日報公司，以及49年改組迄今，各階段的國語日報社均為政府全部出資、經營、捐助的事業機構。

台北高等行政法院審理後認為，雖然省國語會與國語日報關係密切，但均未能證明政府有無實際捐助，判決撤銷訴願決定與原處分。

陳學聖表示，國語日報本來就是民間組織，政府不能因為曾經補助過國語日報，現在對方不聽政府的，政府就要把報社整個接管。「那這樣蔡政府要接管的太多了！現在疫情之下，表現不佳的企業很多，難道蔡政府都要接管？」

陳學聖說，國語日報是小孩子從小讀的報紙，過去民進黨要求國民黨黨政軍都要退出媒體，但現在民進黨自己不但變本加厲，連幼苗的媒體都不放過，連國語日報都想掌握。他奉勸教育部不要再想要染指國語日報，就像當時台大校長案一樣，視台大為囊中物，就是要把管中閔拉下來。他呼籲教育部尊重民間，不要去過問，國語日報如果有任何違法之處就依法辦理，快鬆手吧。

(旺報 )