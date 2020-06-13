嘉義縣稻江科技暨管理學院明星教師、前青輔會主委陳以真（左二）表揚優秀畢業生。（稻江科技暨管理學院提供／張毓翎嘉義傳真）

因應疫情，嘉義縣稻江科技暨管理學院的畢業典禮不對外開放，也沒廣邀各界觀禮。（吳品叡提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣朴子市長吳品叡（左三）蒞臨頒獎。（吳品叡提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣稻江科技暨管理學院日前宣布8月停辦、停招，校方13日舉辦畢業典禮，不少畢業生心想再也沒機會回母校，內心五味雜陳，典禮僅代理校長洪大安、畢業生代表及在校生代表致詞，約50分鐘就結束，稻江創辦人陳璽安及現任董事長陳盛嘉都沒有出席。

創校近19年的稻江，最後一屆畢業典禮僅50分鐘，為歷屆畢典最短的一次。畢業生代表張顥樺說，「這一路走來的成果得來不易，別忘了當時奮鬥的模樣，走出舒適圈，拓展自己的視野」；在校生代表孫文帥說，「學長姐們心中一定都懷著淡淡的離愁，學校雖不大，但其中情感卻是無限的」。

校方表示，最後一屆共計671位學士、碩士班學生畢業，因應疫情，典禮不對外開放，也沒有廣邀各界觀禮，無法與會者可至各系所，利用直播觀看。今日來賓僅朴子市長吳品叡蒞臨頒獎，另，典禮中還播放由校友會理事長、縣議員黃芳蘭特別錄製的影片，為畢業生獻上祝福。

稻江上個月無預警宣布8月停辦，引起軒然大波，日前還有師生及家長赴教育部外抗議。代理校長洪大安致詞時，勉勵學子保持在稻江求學期間的奮發精神，發揮所學專長，為自己的人生加油、打拚，但對於學校停辦的事，隻字未提。

教育部昨日派員南下，與學校教職員工及學生代表座談，蒐集師生意見；校方說，當天教育部再次重申，在停辦案決議出爐之前，學校不得片面自行停辦，必須正常辦學。

(中時 )