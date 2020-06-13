副總統賴清德13日參加台南市勞工局志工修繕座談會，聆聽各職業工會志工分享為修繕弱勢房屋的故事，建議推廣台南成功經驗到全台灣，台南市勞工局長王鑫基認為可從南台灣做起。

台南市勞工局結合職業工會的愛心志工，由政府負擔建築材料費，志工貢獻專業人力，請社會局提供需要修繕的弱勢住戶，至今已協助110個貧戶，讓貧苦民眾有個起碼能遮風避雨的家。

這樣的過程讓不少志工從中獲得真正「作功德」的快樂，13日在座談會中分享協助修繕的心得。賴清德認為台南有很多成功經驗值得推行到全台灣，承諾請勞動部參考台南市作法，由政府出錢，志工出力，協助社會貧苦住戶。

王鑫基表示，台南市這項弱勢職災勞工家庭房屋修繕計畫，延續台南市長賴清德時代的政績，原以修繕遭逢變故的弱勢職工家庭為主，因為受到好評，申請踴躍，擴大到弱勢貧戶與獨居老人，還曾跨區到雲林縣幫助1戶個案。

這場座談會13日在帕莎蒂娜台南市長官邸餐廳舉辦，賴清德低調出席未公開行程，王鑫基認為，若中央政府肯予協助，會從南台灣開始，邀請其他縣市來觀摩，逐步推廣到其他縣市。

(中時 )