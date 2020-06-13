下午5時氣象局指出，外圍雲系與午後熱對流作用，新竹至南投、恆春半島、臺東地區及桃園山區有局部大雨發生的機率，要注意雷擊強陣風。（中央氣象局）

今年第2號颱風「鸚鵡」（國際命名：Nuri）昨（12日）晚間9時正式從熱帶低氣壓升格為輕度颱風，目前在南海正快速地往大陸廣東移動。不過台灣仍受到颱風外圍雲系影響，氣象局傍晚針對7縣市發布大雨特報。同時，氣象粉專「台灣颱風論壇」更PO出一張圖指出鸚鵡颱風外圍環流詭譎的樣貌，表示：颱風裸奔了！

根據中央氣象局資訊，輕颱「鸚鵡」今下午2時的中心位置在北緯 19.4 度，東經 115.1 度，中心氣壓995百帕，近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒 28 公尺，七級風暴風半徑 80 公里，以每小時21公里速度，向西北進行。氣象專家評估此颱風因移動速度快，行進路線並不會對台灣有太大影響。

而氣象粉專「台灣颱風論壇」則指出，由於鸚鵡颱風受到南海的垂直風切影響，結構被吹散，目前外圍環流和雨帶都集中在中心的西南側，整隻鸚鵡呈現高低層分離的狀態，頭輕腳重，這個樣貌被粉專笑稱是「颱風裸奔了」。

不過颱風論壇指出，受到颱風外圍環流的影響，加上太平洋高壓帶來的東南風，花東和屏東地區下雨機會高。下午5時氣象局也指出，外圍雲系與午後熱對流作用，新竹至南投、恆春半島、臺東地區及桃園山區有局部大雨發生的機率，要注意雷擊強陣風。

不過，鸚鵡颱風很快就會離去，台灣颱風論壇指出，鸚鵡颱風將繼續朝西北西進行，預計明天（14日）上午將從廣東至廣西一帶登陸，隨即減弱消散。除了東半部注意降雨外，也呼籲這2天西部到宜蘭天氣大多為高溫酷熱，午後有雷陣雨的情況。

(中時電子報)