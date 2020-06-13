屏基工會理事長詹智鈞遭院方不續聘，全國60個各行業工會約300人，13日齊聚屏東市遊行聲援。（潘建志攝）

屏基工會理事長詹智鈞遭院方不續聘，全國60個各行業工會約300人，13日齊聚屏東市遊行聲援。（潘建志攝）

屏東基督教醫院工會理事長詹智鈞遭院方不續聘，引發爭議，全國60個各行業工會約300人，13日齊聚屏東市遊行聲援，除了要求屏基續聘詹，也訴求主治醫師納入勞基法。屏基則發出聲明，不續聘詹的理由是「病歷未完成率太高，影響病人權益。」

遊行隊伍從屏東市關聖帝君廟出發，路線從中山路到自由路最後抵達縣政府。隊伍頂著大太陽前進，詹智鈞在前舉著「全民防疫有成功、工會理事長失業中」牌子領隊，其他人拿著「主治醫師沒保障、病人就醫沒保障」、「醫師被解僱、病人誰來顧」等牌子，沿途喊口號表達訴求，各工會理事長或代表也在沿途定點演說，激勵士氣。

抵達縣府後並未有人出面接陳情書，引發隊伍不滿，在縣府門口大聲抗議，要求五星級縣長潘孟安為此事發聲，一度與警方發生爭執，詹智鈞也將潘頒發的感謝狀貼在縣府門口，以示不滿；最後申請集會遊行時間到，隊伍散去和平收場。

屏基發聲明指出，不續聘詹是醫師聘任會議討論決定，原因之一是詹超過7天病歷未完成率全院最高，長時間未完成病歷數狀況嚴重，影響病人權益、有礙醫療品質及醫病關係。

詹智鈞反駁，屏基不續聘理由從一開始「沒理由」，到後來歸因為病歷，是一路找理由，已向勞動部提出「不當勞動行為裁決」。台北市醫師職業公會高屏區代表吳欣岱指出，屏基以病歷為由不續聘，其實反映出醫療人力不足、人力負擔過重的問題。

縣府勞動處長林德輝表示，縣府曾邀勞資雙方兩度協調未果，當事人向勞動部提出裁決，縣府後續會配合勞動部繼續給予協助。

(中時 )