高雄市長韓國瑜遭罷免後，議長許崑源隨後就在自家墜樓身亡，民進黨台北市議員梁文傑因在臉書PO出新聞連結並揶揄「嚇死人，是有賭很大嗎？」，慘遭砲轟。今天又傳出消息，指出3天前(10日)，梁文傑服務處突然闖入六名黑衣人，要求梁本人去許崑源靈堂致意，警方也證實此事。
根據警方了解，10日下午梁文傑服務處突然有6名黑衣人進入，要求梁文傑本人到許崑源靈堂上香致意，引起服務處工作人員緊張，不過6名黑衣人表達完訴求後隨即離去，沒有衍生衝突，梁文傑本人獲悉此事後，基於對方態度平和，沒有鬧事，因此當下並未報警處理，對於消息為何外洩表示頗為不解。
高雄市議會議長許崑源在韓國瑜遭罷免當晚，於自家住處墜樓身亡，震撼全台，梁文傑因在臉書寫下「嚇死人，是有賭很大嗎？」遭到各方砲轟，隨後刪文道歉，表示自己言論確實不妥。此事也被懷疑是這次黑衣人闖入原因。
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