高雄某校一班15人上呼吸道群聚感染 2人初步排除新冠肺炎 19:112020/06/13 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高市衛生局指出，某所學校同一個班級，有10多名學生出現發燒、咳嗽等症狀，為釐清感染病原體，已採集檢體送昆陽實驗室檢驗。（資料照片 柯宗緯攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高市傳出某校同一班級有15名學生出現疑似上呼吸道群聚感染，衛生單位下午將2件檢體送驗，後來又再送驗2件檢體。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，其中2件初步排除新冠肺炎的可能，另外2件還在等待結果。 莊人祥表示，今日下午高雄衛生局安排2名學生進行新冠肺炎採檢，結果為陰性，初步排除新冠肺炎的可能，接下來還要進行流感檢驗。另外2人一開始流感檢驗陰性，接下來還需要進行新冠肺炎採檢，目前等待結果中，預計明日出爐。 (中時 ) #新冠肺炎 #進行 #出現 #2人 #檢體 也許您會感興趣 生活熱門新聞 韓國實測氣炸鍋恐致癌！專家曝原因在… - 生活 中衛口罩回來了！各大通路整理包 這家不限購 - 生活 出門關冷氣最省電？專家曝4招：不用花冤枉錢 - 生活 鸚鵡颱風最快今生成！明起2地區防大雨彈來襲 - 生活 陳時中也救不了！強推醫材上限燒到小英 挺蔡醫師群組爆退群潮 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。