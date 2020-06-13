高市傳出某校同一班級有15名學生出現疑似上呼吸道群聚感染，衛生單位下午將2件檢體送驗，後來又再送驗2件檢體。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，其中2件初步排除新冠肺炎的可能，另外2件還在等待結果。

莊人祥表示，今日下午高雄衛生局安排2名學生進行新冠肺炎採檢，結果為陰性，初步排除新冠肺炎的可能，接下來還要進行流感檢驗。另外2人一開始流感檢驗陰性，接下來還需要進行新冠肺炎採檢，目前等待結果中，預計明日出爐。

(中時 )