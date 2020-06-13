郭阜林酒駕被逮 統一獅公告懲處 19:222020/06/13 中時 陳志祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 統一獅郭阜林酒駕被逮，獅隊將予處罰。（資料照片／黃國峰攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中職統一獅發出球員懲處公告，主要是獅隊野手郭阜林酒駕被逮，球團因而懲罰的行為，不過，與陳鏞基陪女性友人一樣，處罰的內容密而不宣。 統一獅指出，獅隊球員郭阜林休假期間，騎車發生酒測超標，主動告知球隊，此行為已違反球隊規定，球隊即日起予以懲處。 郭阜林表示：「自己做了最壞的示範，深感歉意及內疚，自己會深刻檢討，並保證決不再犯。」 (中時 ) #郭阜林 #統一獅 #懲處 #球隊 #酒駕 也許您會感興趣 推薦閱讀 違反防疫禁令開趴 皇馬球星挨轟 04:102020/06/09 運動天地 林智堅解散性侵案竹市國中棒球隊 羅智強批鋸箭法處理 15:272020/06/09 政治 桃猿屢遭獅咬 中信兄弟最快今天無勝差 00:152020/06/10 體育 中職》兩地開打 看猿象誰先搶下20勝 11:102020/06/10 體育 中職》獅槍炮齊發 施子謙4勝並列勝投王 22:472020/06/10 體育 竹市某國中棒球隊性騷擾疑雲案 受害者認為懲處太草率 14:142020/06/11 社會 業務員私德有瑕疵 壽險公司只能解約不能懲處 20:322020/06/11 財經 敦睦艦染疫調查結果曝 2將領遭記過 16:292020/06/12 政治 中職》球迷參一咖 統一獅明星最佳十人你來選 18:532020/06/12 體育 中職》統一獅砲轟悍將 擋下洪總900勝 20:392020/06/12 體育 體育熱門新聞 郭阜林酒駕被逮 統一獅公告懲處 - 體育 共好盃》中華白確定加入 8隊爭冠成形 - 體育 WSBL》單節2分！台電慘輸國泰不意外 - 體育 陽明山自行車登山王 崔奇夫封王 - 體育 王威晨本周2度沒先發 丘總：給他自我調整 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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