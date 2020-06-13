中職統一獅發出球員懲處公告，主要是獅隊野手郭阜林酒駕被逮，球團因而懲罰的行為，不過，與陳鏞基陪女性友人一樣，處罰的內容密而不宣。

統一獅指出，獅隊球員郭阜林休假期間，騎車發生酒測超標，主動告知球隊，此行為已違反球隊規定，球隊即日起予以懲處。

郭阜林表示：「自己做了最壞的示範，深感歉意及內疚，自己會深刻檢討，並保證決不再犯。」

(中時 )