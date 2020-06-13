南台科技大學來坐農創工作室13日在台南後壁頂常社區舉辦割稻體驗，連打榖機都出動了。（南台科技大學提供／劉秀芬台南傳真）

南台科技大學來坐農創工作室與台南市後壁頂長社區舉辦「作伙來種田」體驗活動，參加的親子從插秧、巡田、除草、收割，樣樣都要自己來，13日學生們與參加親子一起揮汗割稻，再同享割稻飯，半年來大家從對農事一竅不通的都市人，搖身一變成為充滿知識的專業農夫。

繼去年「作伙來種田I」活動迴響熱烈，來坐農創工作室學生們再次與頂長社區合作，舉辦「作伙來種田Ⅱ」，參加者還有許多是去年的舊朋友，大家從2月開始動手插下一株株的秧苗，4月時再來巡視自己的稻田，下田除草、撿福壽螺，6月13日終於到歡喜收成的季節。

參加者在頂長社區正港農夫的指導下，手忙腳亂的一起收割，尖叫、歡笑聲不斷，在收割結束後，現場還出動傳統打穀機讓大家體驗，中午一起品嘗難得的「割稻飯」，還有趣味的米碗粿DIY、製作稻草人，參加的小朋友對活動都感到好奇又好玩，直說明年還要參加。

(中時 )