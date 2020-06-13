埔心國中榮獲彰化縣科覽國中組生物科第一名及最佳鄉土教材獎，學子以科學證明，濁水溪灌溉水稻，植株強健、稻穗飽滿、產量比一般灌溉水高1成。（吳敏菁攝）

八堡圳水引濁水溪，灌溉最優質稻米。（吳敏菁攝）

八堡圳水引濁水溪，灌溉最優質稻米是真的！埔心鄉八堡好米產銷推廣協會13日舉辦「吃刈稻飯田野活動」，慶祝埔心國中榮獲彰化縣科覽國中組生物科第一名及最佳鄉土教材獎，學子以科學證明，濁水溪灌溉水稻，植株強健、稻穗飽滿、產量比一般灌溉水高1成。

這次活動鄉親一起坐在田埂吃刈稻飯，回憶兒時樂趣，還頒獎予埔心國中得獎學生，還特別邀請到台中改良場的專家講授八堡濁水友善環境科技農業等課程。

縣長王惠表示，埔心農田因八堡二圳的地利之便，生產稻米品質優良，協會除了推廣好米之外，也將食農教育延伸至校園，埔心國中學子以濁水米作為研究主題，榮獲今年彰化縣第60屆科學展覽國中組生物科第一名及最佳鄉土教材獎。透過產學合作，相信八堡米可以深受民眾喜愛，吃好米，顧健康，八堡好米讚。

八堡米協會理事長張春洋議員表示，每年聘請農改場專業教授指導農民正確施肥與用藥安全，加上濁水溪八堡圳的肥沃水源灌溉，收成數量要比非八堡圳水灌溉的產區增加一成多，

彰化縣埔心鄉八堡好米產銷推廣協會2018年成立，致力推廣「八堡好米」，還與學校合作，落實食農教育。去年提供協會附屬稻米栽培產區給埔心國中同學們以濁水米為研究主題，拿下科展第一，更以科學方式證明濁水米的好品質。

(中時 )