新冠肺炎肆虐全球之際，韓國13日新增病例少於50例，但首爾地區仍持續出現群聚感染，韓國中央防疫對策本部通報，國內新增49起病例，其中44例為本土病例，確診已累計12051例。

根據《中央社》報導，雖然韓國其他地區新增病例已穩定，但人口佔據將近一半的首爾都會區仍出現一系列群聚感染，都與宗教集會、物流中心、運動場所有關。

澳洲最大州新南威爾斯州又出現1例「感染途徑不明的本土病例」。（示意圖／美聯社）

另外，12日澳洲首席衛生官員墨菲（Brendan Murphy）才表示，澳洲部分地區事實上已消滅新冠肺炎，所以聯邦政府正考慮重新開放國內邊界，放寬限制、重振經濟。但13日新南威爾斯州卻一夜之間新增4例確診，其中包含1例傳染途徑不明的「本土病例」。

綜合外媒報導，一名住在新南威爾斯州的20歲男子因不明原因感染新冠肺炎，當地衛生部門表示，近期他並未參加任何一場「黑人的命也是命」（Black Lives Matter，BLM）的示威活動，因此當局表示，代表新冠病毒可能仍在社區傳播，輕症或無症狀感染者會在沒有察覺的情況下傳染病毒給其他人。

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(中時電子報)