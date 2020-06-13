超級英雄電影兩大龍頭漫威和DC，每次有新作品都影響電影界，其中《蝙蝠俠》系列電影，更是DC最廣為人知的；而美國漫畫邊劇丹尼歐尼爾（Denny O'Neil）和尼爾亞當斯（Neal Adams）創作出《蝙蝠俠》和《綠劍俠》，但11日傳出歐尼爾在家中壽終正寢，享壽81歲。

丹尼歐尼爾在美國是知名的漫畫編劇，其中聞名世界的《蝙蝠俠》和《綠劍俠》都是他的傑作，不幸的是，他的家人證實歐尼爾在美國時間11日在家中自然死去，享壽81歲；他對於DC旗下的超級英雄電影來說意義非凡，製作出許多經典反派，小丑和雙面人都是由他重建形象，他最有名的是操刀《蝙蝠俠》和《超人》的動畫，後來歐尼爾也有和漫威跨界合作，像是《蜘蛛夫人》、《水人》等。

被業界視為「史上最偉大的漫畫編劇與編輯」之一外，歐尼爾從90年代後期就在曼哈頓的視覺藝術學院當導師，主要教授「漫畫與編劇」的課程；而歐尼爾也是「英雄計畫董事會」成員，擔任現金支出委員一職。

(中時電子報)