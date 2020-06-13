台北市長柯文哲妻子陳佩琪3日曾在臉書貼文嗆，中央流行疫情指揮中心陳時中曾說「（小明）自己選擇的國籍，現在自己（小孩的父母）就要承擔」，但《兒童福利法》規定父母、養父母或監護人對其兒童應負保育的責任，強調自己是兒科醫生，請別再冠人「賣台舔中」的大帽子。而她今(13)日也再槓上疫情指揮中心，指出「身為兒童福利總管的衛福部長 ，相信您有高度的醫者情懷；您又身兼台灣疫情中心的指揮官，深受國際的矚目與檢驗，一言一行代表著台灣， 對於兒童的議題，不可不慎」。貼文曝光後，也再度掀起網友論戰，有人留言表示，「據理力爭，文筆犀利」、「損了自己高度」。

陳佩琪晚間在臉書發文寫下，指揮中心會有「超前部署」，可關則關，可禁就禁，無可厚非，畢竟人命關天，「加上人一生罕有機會坐上神位， 若不想跌落，自然小心翼翼，神壇才能坐穩坐滿…」。

陳佩琪說，所謂超前部屬，講白了就是第一線臨床醫師常用的「防衛醫療」，特別是沒經驗的小醫生或曾被醫糾纏身的醫生， 自然會把它發揮到淋漓盡致，既然很多人會用，所以「超前部署」、「 防衛醫療」自是無可厚非，但要注意實施對象(病人)的副作用，以及防疫的標準要一致，若沒有「起源地病毒較毒」的理論， 那麼「歐美回國」的和「武漢回國」的就要標準一致。

陳佩琪強調，「醫療、防疫」和「經濟、產業」的發展， 或許難兩全，但兩害相權取其輕，要用自身的專業想辦法尋求人民最大的福祉，請別把個人的政治立場帶到醫療和防疫裡頭， 疫苗若國際認證安全的可用就用，而不是你討厭的人做的就不用，「小明」該回來就讓人回來，維護兒童的「福利」與「人權」是國際公約，更是人類的普世價值。

而她的貼文曝光後，引起許多網友討論，有人認為「綠時鐘讓人無言」、「不要講太多實話，因為有人不愛聽」、「真的講到重點」；但也有另一派網友批評「可以理性的講，但內容有一段有點酸，損了自己高度」、「說穿了你們兩夫妻就是不願意承認這次陳時中的團隊在防疫上做的好嘛」。

(中時電子報)