范少勳準備好隨時進入「挑戰區」。（盧禕祺攝／品牌協力BOSS）

聊到《下半場》，范少勳至今難忘那段時間的魔鬼特訓。（盧禕祺攝／品牌協力BOSS）

26歲演員范少勳去年憑電影《下半場》拿下金馬新人王，今年又順利入圍台北電影獎影帝，成為當前備受矚目的新星，他自認非幸運的演員，而是「幸福的演員」，將主因歸功給他的乾媽，春河劇團團長、資深演員郎祖筠，「以前不知道哪來的膽子，偷偷塞卡片給媽咪（郎祖筠），寫說：『如果能當妳乾兒子，一定很幸福。』」

范少勳與郎祖筠結緣，是他在國中升高中那年，他到一家平面公司打工，得知公司有開表演課，他就積極報名，他的母親得知指導老師是郎祖筠，就提醒他說：「聽說郎祖筠很兇耶。」沒想到整天課上完，郎祖筠全程生動教學，打開了他的戲胞，更促使他寫了那張認乾媽的卡片。

范少勳的認親信一直都沒回音，直到他升上大學一年級，某天突然收到郎祖筠的簡訊，問他：「如果收你當乾兒子，你媽會在意嗎？」范少勳開心的跟范媽媽說這事，范媽媽也叫他一定要把握學習機會，於是母子倆就煞有其事的上網查要當人乾兒子得有哪些儀式，「後來發現當乾兒子要給乾媽做菜，我就去學做菜，煮了3道菜給媽咪吃。」之後范少勳成了春河劇團的助教，有微薄的薪水以及無限的免費表演課程，遂逐漸走上演員之路。

一直到現在，郎祖筠仍舊關心范少勳的演出，而范少勳對自己要求，一方面也是不想讓郎祖筠失望，「媽咪教我敬業，一定要尊重我的職業，好好面對工作跟工作同仁，她就是一個楷模。」入圍影帝隔天范少勳就跑去找郎祖筠分享喜悅，「她的心態跟我很像，認為這是一個肯定，但還是要做好該做的事情。」

近年來范少勳戲路大開，戲劇、電影、實境節目都嘗試，比起以前更勇於挑戰，「我最近學到一個理論，分舒適圈、學習區、挑戰區，在舒適圈做事得心應手、進入學習區就一直挫敗，但更多時候我們要去到挑戰區，待久了也要回到舒適圈休息。」現在的他懂得讓自己在這3個區段輪迴，訓練成為更有韌性的演員。

(中時 )