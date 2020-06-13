亞洲天王周杰倫推出最新單曲《Mojito》，並找來昔日夯曲《以父之名》的作詞人黃俊郎合作，MV更大手筆飛到古巴進行拍攝，目前MV點閱數不僅突破500萬，也獲得粉絲力讚不已，不過大陸歌手楊坤對此歌做出的評價則耐人尋味，立刻引發網友議論。

周杰倫最新單曲《Mojito》。（影片／Youtube）

大陸歌手楊坤日前開直播時，被網友要求對周杰倫新歌《Mojito》做出評價，似乎是怕引起不必要的誤解，他謹慎表示：「從我專業角度來說，那麼我就不能說了，因為我說好不是，說不好也不是，我就不評價了」，強調只要歌迷喜歡就好，但也指出這首歌和之前發表的歌曲都沒有關係，似乎間接點出曲風與過去迥異，並指出可能想給大家一個小驚喜，自己也覺得挺好的。

對此網友評價也相當兩極化，「我覺得這首歌本身是匹配不上大眾期待的」、「周董現在要寫出以前那種水平的音樂顯然是不太可能」、「周杰倫當下心境怎樣就會做出怎樣的歌，開開心心比啥都好」、「杰倫的歌一直很多元化，mojito超級好聽」。

(中時電子報)