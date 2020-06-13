165反詐騙專線官網每周會公告「詐騙Line ID」資料。(翻攝照片／林郁平台北傳真)

高雄市一名33歲國中男老師，日前透過交友APP結識一名陌生女網友，對方要求男老師加Line聯絡並假意交往，因該名女網友照片看起來相當亮眼，又自稱是銀行的小主管，不時分享投資心得與其高額獲利，讓男老師以為自己遇上「財」貌雙全的真命天女。

男老師對女網友言聽計從後，不僅依照女網友指示，陸續拿出100萬元到「IGC數位虛擬貨幣」交易平台進行投資，還主動推薦家人加碼投資40萬元，等到男老師想將獲利「出金」匯回自己銀行戶頭時，平台的Line客服卻要求必須先繳納高額所得稅，幾天後更直接斷絕聯絡，女網友此後也人間蒸發，男老師這才發現自己遇上詐騙，痛失140萬元。

刑事局指出，假交友結合假投資是近年新興的詐騙手法，歹徒大多透過社群網站或交友APP搭訕被害人，再轉移到Line持續交往，等獲得被害人信任後，就引誘被害人前往來路不明的境外網站投資虛擬貨幣、期貨外匯、運彩博奕等，初期營造不斷獲利假象，且正常出金，等被害人放心投入大筆金錢後，再編造各種理由收費，最後甚至直接關閉網站，讓被害人求償無門，呼籲民眾網路交友務必提高警覺。

警方表示，此類詐騙歹徒往往會扮演網友、投資顧問、客服人員等多種角色，並透過不同Line帳號與被害人聯絡，民眾可善用165反詐騙專線官網每周公告的「詐騙Line ID」資料，在網路投資、交友前，先過濾對方的Line帳號是否曾被通報為詐騙帳號，以減低被騙風險，有任何疑問也可撥打165反詐騙專線諮詢。

(中時 )