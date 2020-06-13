陸軍最驃悍的特戰指揮部，特戰一營再本越8日展開為期15天，總距離超過350公里的「戰術任務行軍訓練」，在連日大雷雨與烈日交織下，特戰官兵在行軍過程中將逐一挑戰各種戰術考驗，展現特戰全天候、全方位的作戰能力，本報透過鏡頭，將官兵訓練過程完呈現給讀者，共同體驗特戰弟兄350公里行軍過程。

特戰官兵結合行軍訓練，執行M249機槍實彈射擊。(特戰指揮部提供)

特戰官兵結合行軍訓練，執行霰彈槍實彈射擊。(特戰指揮部提供)

特戰官兵行經桃園楊梅山區。(特戰指揮部提供)

特戰官兵進行各事武器射擊訓練，圖為步槍行進間戰鬥射擊。(特戰指揮部提供)

(中時電子報)