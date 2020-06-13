圖輯有片》機槍壓制射擊 特戰部隊350公里行軍戰術訓練 20:122020/06/13 中時電子報 黃瀞儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸軍特戰部隊指揮部特一營正在進行350公里行軍戰術訓練。(陸軍司令部提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸軍最驃悍的特戰指揮部，特戰一營再本越8日展開為期15天，總距離超過350公里的「戰術任務行軍訓練」，在連日大雷雨與烈日交織下，特戰官兵在行軍過程中將逐一挑戰各種戰術考驗，展現特戰全天候、全方位的作戰能力，本報透過鏡頭，將官兵訓練過程完呈現給讀者，共同體驗特戰弟兄350公里行軍過程。 特戰官兵結合行軍訓練，執行M249機槍實彈射擊。(特戰指揮部提供) 特戰官兵結合行軍訓練，執行霰彈槍實彈射擊。(特戰指揮部提供) 特戰官兵行經桃園楊梅山區。(特戰指揮部提供) 特戰官兵進行各事武器射擊訓練，圖為步槍行進間戰鬥射擊。(特戰指揮部提供) (中時電子報) #陸軍 #機槍射擊 #特戰指揮部 #特一營 #350公里行軍訓練 #特戰 #突擊兵 #過程 也許您會感興趣 推薦閱讀 模擬瓦礫堆中救人 南市與新北搜救犬在歷史建築合訓 12:292020/06/09 社會 放無薪假在家看訓練影片 最高可領1萬8960元津貼 16:082020/06/09 生活 對抗秋行軍蟲 農委會前進金門 20:262020/06/09 寶島 圍堵金門秋行軍蟲 中央與縣府聯軍大作戰 16:302020/06/10 寶島 圍堵秋行軍蟲 金門經驗獲好評 04:102020/06/11 地方新聞 女床友技術太好 男無法忘懷好滋味上網求解 18:312020/06/11 社會 大甲媽鑾轎急行軍 較往年提早3小時 09:272020/06/12 寶島 媽祖鑾轎急行軍 11點前將進入彰化 11:382020/06/12 生活 媽祖急行軍 民眾搶看鑾轎摔車 11:202020/06/12 社會 媽祖遶境急行軍 未見搶轎亂象 04:102020/06/13 地方新聞 社會熱門新聞 美國年輕黑人吊死樹上 警公開死因民眾暴怒 - 社會 大專男床戰國中女30回 性慾旺盛2天嘿咻1次 - 社會 軍方打靶靠生存遊戲業者指導 中校遭投訴記大過調職 - 社會 小房間學佛「雙修」 女兒目睹媽與住持狂啪啪 - 社會 感謝外送員！正妹裸身只穿丁字褲開門 偷拍PO網分享 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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