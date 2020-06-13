2020新力旺企業女子壘球聯賽編號第35場比賽今（13）日在台中市萬壽球場進行，福添福嘉南鷹推出杜雅婷上場擔任先發，完投7局僅失1分，打線方面掌握對手守備失誤及保送，攻下2分，終場以2比1贏球；單場MVP由在第5局擊出勝利打點一壘安打的楊依婷抱回。

臺北臺產在1局下就利用四壞球、犧牲觸擊，加上第3棒楊雅萍一壘安打先馳得點，以1比0領先。不過福添福嘉南鷹在4局上藉著對方守備失誤，李詩思、柯佳慧連敲安打，扳成1比1平手。5局下游佩昀安打再盜上二壘，楊依婷適時安打建功，福添福嘉南鷹攻下超前分。

臺北臺產安打雖少，但在6局下、7局下都有攻勢，並且進佔得點圈，惟均欠缺臨門一腳。尤其7局下攻佔二、三壘，有一棒逆轉的可能，最後無功而返。

此外外，臺北臺產採用投手車輪戰，由蔡珈蓁擔任先發，一共4任投手被擊出支安打、失掉2分，狀況還能控制，敗投是後援的吳珮璇。

(中時 )