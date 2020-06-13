新聞深喉嚨

高雄市長韓國瑜6日遭罷免、議長許崑源也在同天不幸墜樓身亡，民主監督聯盟總召集人黃正忠發起13日上凱道抗議。韓國瑜之前透過管道想要勸退凱道集會，活動總召集人黃正忠怒嗆「閉嘴」。國民黨文傳會主委王育敏表示，韓國瑜真的改變了！他認為自己是被罷免的人，也體諒現在社會的氛圍，他不希望對立，所以才選擇溫和的方式好好道別。

王育敏在中天政論節目《新聞深喉嚨》中表示，民眾很激情、想要幫當事人討公道，在情緒上是可以理解的。但是很多事情，除了情緒，也要判斷此時此刻怎樣做，才是對你真正愛護的那個人是最好的。更何況這個活動，韓國瑜己經講話了。

王育敏認為，韓國瑜的個性就是他會去體諒，他是被罷免的人，他體諒現在社會的氛圍，他不希望對立，所以他選擇用一個比較溫和的方式，可以好好和平道別的方式。而不要再去廝殺、衝撞、對立，坦白講，韓國瑜可以選擇這樣的路，但是韓國瑜真的改變了，他做了一個不一樣的選擇，他讓自己休息 ，也讓大家休息，也讓台灣這個社會暫時休息一下。

王育敏指出，既然這個發起的主辦單位黃先生，他當時是為了韓國瑜，是要幫討公道，但今天當事人都選擇放下，也應該要尊重當事人的想法。而不是，當他的想法跟做法跟韓國瑜不一樣之後，變成憤怒、生氣，然後去罵韓國瑜，這樣子大家會錯亂。

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)