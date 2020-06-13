佛洛伊德（George Floyd）之死爆發全美示威潮，在這敏感的時期，加州一位年輕黑人男子，被發現吊死在加州棕櫚谷的市政廳辦公室附近，警方研判該案件屬輕生，結論卻引起民眾怒火，因為他們認為是仇恨犯罪。

6月10日大約凌晨3點，24歲的黑人男子羅伯特（Robert Fuller），被人發現懸吊在一棵樹上，已經明顯身亡，根據警方初步驗屍結果，羅伯特案件明顯是自殺，但相關死因還有待調查，但民眾就驗屍報告中的一段話「等待進一步調查，以找出確切狀況」，認為不應該這麼快就歸咎羅伯特輕生。

羅伯特案件很快在網路上延燒，推特上「為羅伯特富勒伸張正義」的標籤開始流行，甚至有許多人猜測是警方掩蓋私刑的一種手段，部分網友呼籲警方應該針對此事進行全面調查；且值得注意的是，市政府官員墨菲（JJ Murphy），在警方公開解釋案件時，就先發聲明表示「羅伯特確實是自殺身亡」。

羅伯特富勒家人在募款網站《GoFundMe》發起，用來支付羅伯特葬禮費用的募款，截至周五（12日）下午，募款金額已經超過11萬美元。

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