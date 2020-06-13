保健署8日公告核定自付差額八類特材費用，將自今年8月1日開始上路，此舉將解決長久以來醫材收費不一的問題。此為示意圖。(達志影像/shutterstock)

健保署日前訂定8類特材自付差額上限，「收費天花板」引發醫界反彈，更驚動總統府。衛福部長陳時中今（13日）召集醫界代表溝通，宣布先暫緩健保新制2個月，再決定下一步怎麼走。醫材上限問題到底出在哪？民進黨議員王浩宇用簡單的「冰淇淋」為例，清楚點出問題所在，也罕見地「逆風」發言。

健保署近日公告8類特材上限金額，避免市場出現「同樣醫材、收費不一」的情形，讓民眾花冤枉錢。不過卻意外引起醫界強烈反彈，醫界質疑制訂收費天花板將導致藥廠賠本，退出市場，影響醫療品質。不過一般民眾卻像在霧裡看花，中壢市議員王浩宇昨（12日）在臉書上用簡單易瞭的例子讓民眾能馬上看懂雙方到底在爭什麼。

王浩宇舉商店裡的「冰淇淋」為例：商店裡原本有賣三種冰淇淋，售價分別為「哈根達斯」賣99元；「明治」賣45元；「小美」賣15元。但政府擔心冰淇淋售價太貴，民眾會買不起，於是政府立法規定商店中冰淇淋的價格上限不得超過70元。

王浩宇進一步說，你覺得商店老闆是會把「哈根達斯」降價成70元賣給消費者，還是乾脆就不賣「哈根達斯」冰淇淋，還是改只賣低價、能賺錢的「明治」跟「小美」冰淇淋就好？這就是「健保自付差額醫材上限」引發的爭議。

醫材上限新制引發醫界砲轟，甚至傳出蔡英文醫師後援會群組爆發退群潮，逼得蔡英文(中)本人出面下令要求蘇貞昌、陳時中(右)進行研商，與醫界溝通 (圖／資料照、杜宜諳攝)

王浩宇認為，當健保為「醫材自付差額」設定上限，就會排除掉一些先進但價格高昂的的自費醫療器材進入台灣的可能，表面上看似公平、減少民眾負擔，實際上反而是傷害患者的權益，這也是醫界反對的主要原因。並表示「衛福部如果硬推政策，恐怕會造成醫界反彈。」

王浩宇用「冰淇淋」比喻完「自付差額醫材上限」，民眾紛紛表示「這比喻得很棒。真的會劣幣逐良幣啊！」、「少了哈根達斯 小美跟明治不用精進品質 也可以賣到70」、「 最可怕的是 15元那個甚至可能往上漲價.直接漲到給付上限...」。不少網友認為，真的自訂醫材上限金額的話，「好藥、好醫材、好醫療技術會退出台灣」。

(中時電子報)