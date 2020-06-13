台北市長柯文哲妻子陳佩琪13日再槓衛福部長陳時中，她在臉書痛批，關了酒店、舞廳，KTV仍可營業的政策，不但顯露出心中成見，疫情趨緩後，誰關他們的，不就是誰該負責打開嗎？「哪有為了不讓自己跌下神壇，又不想負責任」，訂了一個任誰在哪種場合都做不到的標準，「若用這種態度防疫，換我這種沒專業的來都行。」

陳佩琪今晚在臉書發文指出，台灣有了17年前SARS的防治經驗， 此次新冠肺炎來襲， 民眾會超前部署， 自發性的戴上口罩，理論上防疫的成績不會太差。

她表示，指揮中心會有「超前部署」，可關則關、可禁就禁，無可厚非，畢竟人命關天，加上人一生罕有機會坐上神位，若不想跌落，自然小心翼翼，神壇才能坐穩坐滿。

陳說，大家都知道藥吃太多會噁心、頭暈、腹瀉，CT開太多會致癌，若是以防疫公衛立場來看，就是要慎防政策下去，產業、經濟蕭條的副作用。

她強調，防疫的標準要一致， 關了八大行業的酒吧、舞廳，但KTV仍可營業的理由是什麼？就算不小心政策顯露出心中的成見，那也沒關係，因為這行業碰巧有人確診，且社會觀感就差，但疫情趨緩了， 誰關他們的， 不就是誰該負責把它打開嗎？

陳說，「有勇氣關，就該有guts開」， 哪有為了不讓自己跌下神壇，又不想負責任，訂了一個任誰在哪種場合都做不到的標準，然後大辣辣地公開說「你們縣市長誰做的到誰去開！」若用這種態度防疫， 「換我這種沒專業的來都行。」

(中時 )