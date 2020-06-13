「華南金控盃全國少棒錦標賽」今（13）日進行四強決賽，上午桃園市與屏東縣交手，桃園市開賽5分落後，靠著第2局6分大局逆轉比數，率先搶下第1張冠軍戰門票。下午場則是由臺北市與高雄市對決，僵持到第5局，高市靠著雙盜壘搶下超前分，終場高市以6比4擊敗北市，也晉級冠軍戰。

桃園市今天推出許庭愷先發，卻壓不住屏東縣火力，接替上場的劉任右也接連被擊出安打，許庭愷只投1.1局就被擊出3支安打，另送出3次保送、失5分。劉任右隨即回穩，用三振化解危機。

桃園在化解危機後，於2局下展開大反攻，單局火力全開、打了11人次。靠著4支安打加上2次保送，以及屏東縣的守備失誤，一口氣灌進6分逆轉戰局。

獲得火力支援的劉任右越投越穩，一直到6局上才被連敲2支安打退場。但接手的吳旻哲只用8球就抓下3個出局數，桃園市就以8比6擊敗屏東縣，率先晉級冠軍戰。

華南金控盃少棒賽四強戰，謝孟展單場雙安、4打點，表現最為出色。（中華棒協提供／廖德修台北傳真）

下午北高大戰，臺北市由王麒翔先發，迎戰高雄市賴承恩，打完前3局4比4平手。5局上1人出局後吳旻哲獲保送，潘建佑適時安打攻佔一、三壘，下一棒邱聖峰雖被三振，高市卻發動雙盜壘，三壘上的吳旻哲跑回超前分。下一棒謝孟展再補上安打，追加1分保險分，也將北市先發投手王麒翔打退場。

臺北市雖在5局下一度有2人出局，二、三壘有人機會，但欠缺適時一擊。最終高雄市以6比4擊敗臺北市，搶下另一張冠軍戰門票。

(中時 )