資深演員石英2002年因B型肝炎發作，造成猛爆性肝炎，兒子捐肝救父後，換肝至今20年身體狀況良好，睽違5年沒拍戲，日前加入客串民視新潮流歌仔戲《孟婆客棧》演校長，他開心說這次唐美雲當製作人，說什麼都要來客串，而戲裡貼身祕書由金鐘演員何豪傑飾演，石英非常開心，兩人在休息室還分享以前拍戲的點點滴滴，石英表示幸好這一次不用唱歌仔戲，不然錄音師應該會崩潰。

5年前拍完《嫁妝》就沒拍戲，石英表示很懷念在劇組的生活，接到客串邀約，第一天還興奮地睡不著覺。17日石英即將迎來78歲生日，劇組更趁拍戲空擋貼心送上蛋糕，包括製作人兼演員唐美雲、小咪老師、王金櫻、方馨、何豪傑、方宥心以及許富凱等一同為他提早慶生，讓石英直說非常不好意思。

他將第一個願望送給《孟婆客棧》，上檔後收視冠軍、繼續拍續集。第二個願望則希望所有人身體健康、生活幸福美滿，讓眾人忍不住叫石英爸爸要把願望留給自己。他也叫之前老搭檔唐美雲及曾在《娘家》演他女兒的方馨一起切蛋糕，場面溫馨又熱鬧。

唐美雲（左）、方馨（右）開心幫石英慶生過生日。（民視提供）

許富凱（左）、方宥心（右）開心替石英慶生。（民視提供）

石英（右）在《孟婆客棧》跟何豪傑搭檔演出。（民視提供）

石英感動劇組撥空幫他慶生，把第一跟第二個願望都給了《孟婆客棧》。（民視提供）

(中時 )