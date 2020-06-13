近日南北韓關係惡化，北韓官媒13日報導，外務省負責美國事務的官員權正根批評，南韓根本沒資格評論美朝之間的無核化問題，韓方大談所謂重啟美朝對話，令人哭笑不得。權正根還說，北韓為克服美國的威脅，將持續不斷增強力量。

權正根表示，1年前朝方已要求韓方勿插手美朝事務，美朝不再對話、無核化成為泡影，不是因為缺少仲裁者，而是因為實現無核化的條件尚未成形。韓方根本不了解實現無核化需要哪些條件、克服哪些困難，只會口口聲聲大放厥詞，愚鈍至極。

權正根還說，北韓將不斷增強力量，事實上北韓與2年前相較，已經改變了很多，現在、今後還會一直改變。

此前，北韓統一戰線部部長張金鐵12日首次以個人名義，回應南韓總統府青瓦台11日宣布嚴打散布反朝傳單一事，稱朝方對此舉沒有太大信心，抱持懷疑態度，還譴責韓方總是瞻前顧後、油嘴滑舌。

張金鐵強調，兩韓關係走到如此糟糕的境地，不是因為雙方缺乏溝通或簽署的協議不夠多。從現在開始韓方將在後悔與痛苦中度過，朝方對韓方的信任已蕩然無存。他指出，若南韓真的擔心兩韓關係惡化，自雙方發表《板門店宣言》至今的2年時間內，早就有充足時間可以制訂禁止散布反朝傳單的法律，北韓不願與光說不做的南韓打交道。

(中時 )