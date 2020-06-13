台中驚傳殺人棄屍！一名男子疑因積欠債務，在豐原遭債主及同夥殺害，遺體棄屍到苗栗銅鑼山區。據了解，死者為51歲陳男，他向46歲陳姓主嫌的妻子借了100萬元，遲遲未還款。陳嫌出面追討不成，9日深夜夥同另名49歲陳男，與死者相約豐原談判，疑因此聯手將其殺害，隔日開車將遺體載往苗栗銅鑼棄屍。

(中時 )