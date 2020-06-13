債務糾紛談判破裂 男遭殺害棄屍苗栗山區 20:352020/06/13 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中驚傳債務糾紛引發殺人棄屍，51歲陳男遭債主殺害，棄屍到苗栗山區，豐原分局偵查隊正偵辦中。（王文吉攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中驚傳殺人棄屍！一名男子疑因積欠債務，在豐原遭債主及同夥殺害，遺體棄屍到苗栗銅鑼山區。據了解，死者為51歲陳男，他向46歲陳姓主嫌的妻子借了100萬元，遲遲未還款。陳嫌出面追討不成，9日深夜夥同另名49歲陳男，與死者相約豐原談判，疑因此聯手將其殺害，隔日開車將遺體載往苗栗銅鑼棄屍。 (中時 ) #棄屍 #苗栗 #苗栗銅鑼 #遺體 #銅鑼 也許您會感興趣 社會熱門新聞 美國年輕黑人吊死樹上 警公開死因民眾暴怒 - 社會 大專男床戰國中女30回 性慾旺盛2天嘿咻1次 - 社會 小房間學佛「雙修」 女兒目睹媽與住持狂啪啪 - 社會 軍方打靶靠生存遊戲業者指導 中校遭投訴記大過調職 - 社會 感謝外送員！正妹裸身只穿丁字褲開門 偷拍PO網分享 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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