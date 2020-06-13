韓國瑜如今已卸任高雄市長，他曾7次前往悼念議長許崑源，許崑源夫人透露她「夢見議長」，議長感謝韓市長及團隊。易經命理老師高煜霖從卦象預測，竟發現韓國瑜已「戰鼓擂，東風起」！未來的打法正是韓國瑜的強項。

高煜霖在臉書粉專「易經粉絲團」貼文表示，許崑源追思會的時間，經「指算法」演算，得到與議長發生不幸的時間一樣的卦：「赤口」。議長夫人在追思會上說「夢見議長」，議長感謝韓市長及團隊一事，將是伏筆。韓國瑜已「戰鼓擂，東風起」，內心已有腹案，要執行攻掠下一個目標，或開闢另一戰場的企圖。

高煜霖表示，從卦象的噬辭解讀，現階段韓國瑜或藍軍，最有力的武器，就是「訴訟」，因為，顯示現在唯有「亂」，才有反敗為勝的契機。但是，卦象顯示，卻不是用正統的「以訟止跌」的戰法；而是「以訟製亂」的打法。如要用《水滸傳》裡，梁山好漢的草莽打法，這剛好是韓國瑜的強項，猶如飛上天空，翱翔其中，自有揮灑空間的概念。江啟臣將立馬變成「小朋友」，因為國民黨內似乎從沒有用如此方式養成，成為政治明星，也就是必須從新學習之意。

(中時電子報)