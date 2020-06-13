「我不能呼吸」運動掀起全美、乃至全球的反種族歧視示威潮！在美國，從美東紐約、華盛頓到美西舊金山與西雅圖，超過百萬民眾6日走上街頭，許多城市黑壓壓的人潮塞滿街道，其中華府示威人數多達20萬人，堪稱美國史上最大規模的示威之一。

連勝文也在臉書響應全球反種族歧視運動，並且回憶他的非裔死黨，真心希望能夠學習看待一個人，單純以這個人的作為與長期的表現來判斷，而不要被先入為主的偏見蒙蔽自己的眼睛。

連勝文表示，Adam Henri 是他哥大法學院的同學，籃球隊的隊友、死黨、好兄弟、結婚的伴郎。

連勝文回憶，當年在紐約充滿自由氣息的天空下，在學校上課讀書打球，周末時幾個不同族裔背景的朋友，可能會聚在中央公園裡面運動或是打屁，放假的時候也會一起去夜店放鬆一下。

畢業之後，在不同的城市工作，Adam Henri 也來過倫敦、香港，甚至到台北找他好幾次，而連勝文結婚時，Adam Henri 也不遠千里而來當伴郎！

遺憾的是，Adam Henri 結婚前離世，連勝文得知消息後痛哭失聲，不知不覺就走到了中央公園，坐在過去一起廝混的地方，直到太陽重新出來，他突然覺得好像Adam Henri在跟他說再見，連才停止了流淚。

從Adam Henri身上，看到了一個非裔美國人努力成功的歷程，一路靠著獎學金、學貸，從大學讀到研究所，即便面對人生成長過程中無法避免的歧視，這位老兄卻永遠是保持著樂觀進取的態度，也順利的當上紐約大型律師事務所的資深律師！在面臨生命的苦難時，也不曾放棄希望，依然走遍世界、努力充實自己的人生。

連勝文最後希望，能夠學習看待一個人，單純以這個人的作為與長期的表現來判斷，而不要被先入為主的偏見蒙蔽自己的眼睛，這是Adam Henri帶給他人生最大的啟示！

(中時電子報)