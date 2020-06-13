大批寶璽粉絲與小說書迷，參與寶璽建設創辦人梁德煌《看不見的戰爭II對峙》新書發表會。（盧金足攝）

梁德煌說，「中篇小說情節的走向，有時連我自己都不知道，自己想起來都感受是個大冒險」。（盧金足攝）

批寶璽粉絲與小說書迷分享讀後心得，不同思維與人生經驗，一篇小說呈現萬種面相。（盧金足攝）

寶璽建設創辦人梁德煌13日舉辦個人第五本小說創作《看不見的戰爭II對峙》新書發表會。（盧金足攝）

新書發表會吸引很多寶璽住戶、粉絲與金融、建築等產業界友人到場。（盧金足攝）

寶璽建設創辦人梁德煌13日舉辦個人第五本小說創作《看不見的戰爭II對峙》新書發表會，吸引大批寶璽粉絲與小說書迷，分享讀後心得，不同思維與人生經驗，一篇小說呈現萬種面相，他強調，意念很重要，過去的意念跟現在的意念，可以成就珍貴的生命經驗，榮登小說暢銷作家，他也透露，「小說情節的走向，有時連我自己都不知道，自己想起來都感受是個大冒險」。

梁德煌近5年內連續創作《一個生意人的小說與現實》、《請給我幾分鐘》、《好可怕呀，師父！》等著作，第四本小說《看不見的戰爭》，被譽為猶如東方版的哈利波特，新出版的創作《看不見的戰爭II對峙》，收錄三篇中長篇小說，包括「愛貓人咖啡館」、「想念、掛念」及「對峙」，其中的「愛貓人咖啡館」，一上架即躋身暢銷書。

梁德煌說，小說情節有人會對號入座，有人可能猜點箇中劇情，其實每一個人創造獨一無二的生命歷程，例如，愛情也是最偉大的創作之一，他自己寫小說，最後的結局，意念從心，小說中的人物擁有幸福、快樂的生活，讀者認為小說中較不幸的女人，他們跟過去和解，也給讀者不同的省思。

靠著自己的意念！梁德煌表示，人都想要擁有更好的生活，但是人有時會遇到不如意的事情，「你是不是沒有放開一下子自己」，像是人生遇到一場暴風雨，過去所遭遇經驗，讓自己有機會到山洞躲雨，如同和解然後放下，面對放下，「我相信會過得比較自在、心安」。

梁德煌指出，他寫的小說生活化，小說中的細節，傳達一個人的意念很重要，過去的意念跟現在的意念，可以造成你珍貴的生命經驗，甚至是為生命做決定的依據。

他在寫短篇小說的時候，每次大綱都會設定好，人物設定大約有譜，但是在寫中篇小說的時候，只有簡單的大綱，梁德煌直言，「小說情節的走向，有時連我自己都不知道，自己想起來都感受是個大冒險」。

梁德煌喜歡藝術家達文西，令世人驚艷的作品「蒙娜麗莎的微笑」影響他至深，有的作家在咖啡廳寫作，以書寫改變了他與別人的人生，寫小說提醒自己也負有淑世的使命。

今日這場新書發表會，吸引很多寶璽住戶、粉絲與金融、建築等產業界友人到場，梁德煌熱愛家庭的形象深植人心，前四本小說創作集皆獻給最摯愛的家人，《看不見的戰爭II對峙》，特別獻給寶璽建設的總經理周白琇和副總經理周白金，感謝姊妹倆秉持其「蓋好房子」的創業初衷，成功打造「零維修」住宅，創造寶璽最大的品牌價值。

寶璽建設新建案「寶璽天睿」坐落七期萬坪綠覆的新市政公園旁，擁有燙金門牌府會園道一號，是七期新市政中心周圍容積最低、棟距最大豪邸，由加拿大國寶建築名師Michael Green，以及日本神級空間大師片山正通攜手打造。

梁德煌台大經濟系畢業，從事建築四十多年，提及創業時，去建築師事務所中挖角最資深的結構審核者，請他到自家公司工作迄今，要求員工從澆水泥開始到綁鋼筋，每一個動作都必須更紮實、更嚴謹，創造出現今的寶璽建設，建案品質均獲得客戶高度評價與肯定。

(中時 )