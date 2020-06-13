台中市政府運動局副局長鄭隆為致詞勉勵基層教練。（中華棒協提供／廖德修台北傳真）

台中市政府運動局去年舉辦迷你棒球秋季大會，邀請到大聯盟球星張育成與林子偉傳授小朋友棒球秘訣，大獲民眾好評。今（13）日辦理迷你棒球師資研習會，運動局副局長鄭隆為親臨勉勵基層教練，期盼藉由培訓專業師資，在合理、科學的基礎訓練及安全環境下，透過遊戲方式啟發孩童對棒球運動的熱情。

台中市運動局鄭隆為副局長為學員頒發證書。（中華棒協提供／廖德修台北傳真）

台中市府推廣棒球運動不遺餘力，以提升運動競爭力為願景，透過辦理金龍盃、主委盃等各級賽事，提供全台各縣市棒球選手切磋交流及磨練球技的機會，近日更積極向下扎根推廣迷你棒球。

鄭隆為表示：「市府過去舉辦樂樂棒球賽多年，近年引進的迷你棒球體系相當完善並具有教育意義，更適合在校園內推廣。去年由張泰山市政顧問協助舉辦了首屆市長盃迷你棒球賽，今年也可望延續，希望讓更多的孩子透過迷你棒球享受棒球中的樂趣，並體驗球星在場上的感覺。」

一同出席研習會的台中市棒委會推廣部范寶生主任則說：「以往少棒比賽以五六年級生為主，這幾年打棒球的年齡層降低，推廣迷你棒球讓中低年級生也有正規賽事可以參加，並且減少了與高年級生衝撞的危險性。」

WBSC世界棒壘球總會自2017年啟動迷你棒球推廣計畫，全臺迄今已成立超過30支隊伍，歡迎各地志同道合的夥伴一同投入兒童的棒球世界，讓更多小朋友提前接觸、體驗棒球樂趣！

(中時 )