高雄市長韓國瑜罷免案，在本月6日以93多萬罷免通過，成為台灣選舉史上第一位被罷免成功的縣市首長，此結果讓韓粉難以接受，甚至質疑過程遭到作票，對此國民黨台北市議員羅智強則表示：「國民黨在還去年的債」。

羅智強上節目點出韓國瑜遭罷免成功原因。（影片／Youtube）

國民黨台北市議員羅智強日前上節目《鄉民來衝康》，提到不論是總統大選或韓國瑜罷免案，都被韓粉質疑有作票嫌疑，對此他強調投開票所都是國民黨執政縣市，讓他反問：「這要怎麼作票？」資深媒體人尹乃菁更回應：「若執政15個縣市還做成這種票，國民黨早就該下台了」此外羅智強也強調罷免案開出93萬高票，主要是國民黨去年政績過於荒腔走板，才導致罷免案通過，而此失敗主要是國民黨「在還去年的債」。

此外羅智強認為韓國瑜遭年輕人否定最大因素，主要是剛選上高雄市長就去選總統，因此被選票制裁並不感到意外，但也呼籲年輕人不能忽視上周六罷韓期間，高鐵推出的500元優惠票，讓他指出根本就是「走路工」，更怒嗆法務部遇到罷韓就稱「不叫絕對標準」。

(中時電子報)