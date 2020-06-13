美國1月出動死神無人機斬首伊朗革命衛隊司令蘇萊曼尼，引起伊朗震怒，並對美軍駐伊拉克基地發射飛彈襲擊，但對美軍損傷有限。現消息傳出，一名向美國與以色列情報部門提供蘇萊曼尼行蹤的伊朗公民馬吉德以及另外17名間諜，已被處死刑，很快就會執行。

據美國《CBS新聞》報導，伊朗司法部發言人表示，遭到定罪的馬吉德（Seyed Mahmoud Mousavi Majd）為美國中央情報局（CIA）和以色列情報機構摩薩德（Mossad）情蒐，特別是向其提供聖城軍以及蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）的動向，並藉此獲取來自兩個情報機構的大筆酬勞。

據紐約時報日前報導指出，由於蘇萊曼尼在伊朗已是國內第二號人物，前兩任美國總統小布希與歐巴馬都沒有輕易對他下手，避免引爆棘手的政治問題。

而在1月初，伊朗為了報復美發動對真主黨旅攻擊後，對駐伊美軍基地發動攻擊並造成一名美國包商喪生，但這也引起美國以斬首行動報復。

根據《每日頭條》分析，伊朗處死18名間諜代表了以下意義：

一，伊朗決定處死叛徒，實際上是對美國打響最狠的一槍，德黑蘭想通過示強的方式告訴美國：要戰便戰，但伊朗絕不會向美國低頭。

二，蘇萊曼尼之死和伊朗的種種遭遇，既展現出了美國軍事實力的強大，同時也給全世界提了個醒——美國CIA簡直是無孔不入，美國對伊朗等國的滲透已經相當深了，如果伊朗不能有效拔除這些美國間諜，悲劇必然還會繼續出現。

三，無論何時何地，為攫取利益而向對手提供機密情報的叛國者，注定會成為人人喊打的過街老鼠，其結局往往也是身陷囹圄，甚至還會付出生命代價。

報導指出，伊朗果斷處死18名美國間諜，達到殺雞儆猴的效果，還重振了伊朗軍民的信心，挫敗美國四處煽風點火的氣焰。不過話說回來，美國也絕不會就此作罷，伊朗也面對持續的考驗。

(中時電子報)