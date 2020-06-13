明（14）台北市盆地，高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，仍有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。(氣象局)

輕颱「鸚鵡」昨（12日）晚間生成，受到颱風外圍環流的沉降作用影響，台灣各地飆高溫，氣象局同時發布高溫警訊，連2天更出現37度的「極端高溫」。除了颱風外圍環流，氣象局指出，北方高氣壓帶入的南風也讓宜蘭平園也飆到37度，預估明天天氣全台依舊熱呼呼。

氣象局粉專「報天氣」表示，今（13）南臺灣的風場主要受到「鸚鵡」外圍環流影響，吹東南風，造成花東及恆春半島的出現大雨，但氣流越過中央山脈後「沉降效應」造成高屏近山區出現極端高溫。另外，宜花地區受到高壓影響帶入南風，氣流越過中央山脈北端後，沉降效應也讓宜蘭平原出現極端高溫。

氣象局指出，今日最高溫前三名分別出現在宜蘭羅東（37.2℃）、高雄美濃（37℃）、高雄月眉（36.8℃），台北市也出現36.4℃的高溫。明（14）颱風更加遠離，氣象局預估整體風力逐漸減弱，沉降效應不至於那麼明顯，不過台北市盆地，高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，仍有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。

，今日最高溫前三名分別出現在宜蘭羅東（37.2℃）、高雄美濃（37℃）、高雄月眉（36.8℃），台北市也出現36.4℃的高溫。(氣象局)

(中時電子報)