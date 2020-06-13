木蘭聯賽台北熊讚vs.台中藍鯨比賽精華。（嵌入自木蘭聯賽臉書粉專）

木蘭女足聯賽今天在高雄國家體育場進行第8輪賽事，原本排名第1的台北熊讚雖由林欣卉先馳得點，卻被台中藍鯨李綉琴、包欣玄各進1球，以1比2吞下本季首敗，龍頭寶座也遭花蓮篡位。花蓮在吳詩萍的帽子戲法帶領下，以6比1輕取新北航源，反以1分超車熊讚。

花蓮上月底0比0遭高雄陽信逼和，於積分榜落後熊讚2分。本輪花蓮打頭陣，連兩輪熄火的吳詩萍、譚汶琳都找回準星，吳詩萍更是連頂帶射，上演個人木蘭生涯首次帽子戲法，花蓮大勝航源續保不敗金身，也把壓力拋給熊讚。

熊讚因為部分師大球員畢業或受傷，人手較為吃緊，本季首次讓兩位全職球員林雅涵、蘇芯芸搭檔中後衛，也有針對藍鯨強化防線的味道。開賽第19分鐘，藍鯨門將陳妙玟衝出禁區卻慢了一步，球被熊讚林欣卉先行控制，趁陳妙玟來不及退回禁區，林欣卉以左腳貼地推射打入空門，熊讚先馳得點。

藍鯨兩大門神蔡明容、程思瑜赴日發展，換血陣痛此役又受考驗，尤其藍鯨本季首敗就是以0比1不敵熊讚。所幸衛冕軍沒有亂了陣腳，第42分鐘賴麗琴開出右側角球，精準助攻李綉琴頭槌破門，扳平比分。

台中藍鯨包欣玄（中）以左腳遠吊射入致勝球。（中華足協提供）

上半場補時階段，藍鯨右翼包欣玄快速下底推進，突然急煞將球從右腳扣回左側，擺脫防守的林欣卉拉出極大空檔，只見阿包從容起左腳精準將球吊入遠柱死角。下半場兩隊都沒進球，藍鯨就以2比1逆轉勝出，也報了首循環落敗之仇。

李綉琴是木蘭聯賽進球紀錄保持人（63球），但頭槌進球過去並不是她的強項，賽後謙稱是賴麗琴的角球開得夠準。李綉琴表示，第1循環自己和全隊表現只能算是及格，現在大約進步到75至80分左右，追到與榜首只差2分，還要再接再厲。

小將李翊汶（左二）補射破門先馳得點，與國際隊友擊掌慶祝。（中華足協提供）

壓軸戰由高雄陽信銀行對上桃園國際，主隊吉祥物熊妹首次粉墨登場。開賽第11分鐘，國際陳燕萍漂亮轉身突入左側禁區勁射，陽信門將陳巧倫雖然飛身撲出，卻無法阻止小將李翊汶補射破門，讓國際以1比0領先上半場。

第56分鐘陽信還以顏色開出左側角球，國際門將朱芳儀與自家人衝撞導致接球脫手，陽信媽媽後衛段雨柔補射破門，扳平比分。第66分鐘，國際曾筠雅於右側禁區起腳吊中，球不偏不倚打中段雨柔舉在空中的手，楊雅涵罰進12碼球，助國際2比1討回領先。

終場前段雨柔有機會將功折罪，但她在禁區內的單刀射門以不幸偏出，讓陽信以1球飲恨。國際拿下本季第2勝，苦主剛好都是陽信。

(中時 )