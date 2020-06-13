美國總統川普今天表示，基於對美國奴隸制度結束紀念日的尊重，他罕見地讓步，把預計6月19日在奧克拉荷馬州土爾沙（Tulsa）的首場造勢集會延後到6月20日。

由於6月19日正好是紀念美國南方黑奴解放的「六月節」，加上佛洛伊德之死反種族歧視示威蔓延全美，川普陣營的決定引發外界強烈抨擊。因此川普罕見放下身段，決定將大會日期順延一天。

川普推文寫道：「我的許多非裔美籍朋友和支持者聯繫我們，建議基於對這個節日的尊重，更改集會日期。因此，我決定把集會改到6月20日星期六舉行，以尊重他們的要求。」

爭取連任川普原定6月19日在土爾沙舉行數月來的第一場大型造勢活動。土爾薩對非裔美籍人士來說具重要歷史意義，1921年曾爆發美國史上最血腥的種族暴力事件，非裔居民與店家遭白人攻擊。而且川普舉行造勢的體育館「奧克拉荷馬銀行中心」（BOK Center）距離屠殺地點只有幾步之遙，外界抨擊他為了競選蔑視歷史傷痛。

聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）昨天也在推特上寫道：「這不僅是向白人至上主義者示意，他（川普）是在為他們舉辦歡迎派對。」

(中時 )