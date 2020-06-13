美國外交政策智庫「應對中國當前危險委員會」呼籲川普政府禁止大陸企業進入美國的金融市場。

美國之音報導，該智庫在一封週四發出的信函中敦促美國財政部部長穆努欽採取行動，禁止陸企業進入美國金融市場。美國國會參議院日前公佈一份調查報告批評行政當局對在美國運營的中國電信國企的監管形同虛設。

白宮方面正在尋找應對中國威脅的新辦法。

前白宮戰略顧問班農是「應對中國當前危險委員會」的成員。該組織是美國的一個右翼外交政策智庫，為美國政府提供政策建議，應對美國面臨的當前危險。這個組織在歷史上經過四次更迭，第一次在上個世紀50年代，應對蘇聯威脅。第二次是上個世紀70年代。第三次是2004年，應對國際恐怖主義。最近一次是2019年，應對中共統治的下的中國對美國的全球利益所構成的威脅。

美國總統川普最近責成穆努欽成立一個金融市場工作組，研究在美國上市的陸企情況，以保護美國投資者。

這封信還指出，參議院報告提到的中國電信國企有中國電信美洲，中國聯通美洲，ComNet USA，以及中國移動。報告稱，這些陸企利用美國的資本市場資助報告所說的「惡意活動」。美國聯邦通信委員會去年拒絕了中國移動進入美國市場的申請。

應對中國當前危機委員會在這封信中，敦促穆努欽的工作小組，要確保這些陸企遵守美國的會計標準、金融法規等所有相關法律，否則就不能讓它們在美國上市，不能讓它們的股票在美國股市或者債市上交易。

(中時 )