大陸G15瀋海高速公路行經浙江省溫嶺市大溪鎮良山村附近走104國道時，一槽罐車爆炸衝出路面，導致周邊部分民房及廠房倒塌，至少造成9死112傷，450多名消防員現場救援。（央視新聞端）

大陸G15瀋海高速公路行經浙江省溫嶺市大溪鎮良山村附近走104國道時，一槽罐車爆炸衝出路面，導致周邊部分民房及廠房倒塌，至少造成9死112傷，450多名消防員現場救援。（央視新聞端）

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新華社13日報導，浙江省溫嶺市委宣傳部指出，6月13日16時40分許，G15瀋海高速溫嶺市大溪鎮良山村附近高速公路上，一槽罐車爆炸衝出高速公路，導致周邊部分民房及廠房倒塌，已造成9死112傷。台州市、溫嶺市第一時間啟動應急處置預案，全力搶救傷者。

據浙江新聞報導，初步勘查，爆炸車輛為浙CM9535號-浙CM138號槽罐車，運輸液化氣從寧波到溫州里安，從高速公路出來走104國道時，在匝道發生爆炸衝出高速。

台州高速交警指出，目前G15瀋海高速因協助地方處理起火，溫嶺西、台州南、台州與臨海南雙向進口關閉，溫向臨海北與三門進口關閉，溫向臨海南與台州南出口準備實行分流，S28台金高速台向白水洋、臨海西進口關閉，雙向臨海市區進口關閉，金向沿江、湧泉、章安與杜橋進口關閉，台向臨海市區出口實行分流。

13日下午，浙江甬台溫高速大溪出口一油罐車發生爆炸。視頻畫面顯示，周邊房屋被震毀，現場一片狼藉，一個不明物體像炮彈一樣被炸飛出去。

6月13日16時46分，浙江台州市消防救援支隊溫嶺大隊接到報警，溫嶺市大溪鎮良山村高速公路高架邊一槽罐車發生爆炸。接警後，台州9個消防站、8個專職消防隊34輛消防車138名指戰員趕赴現場處置。總隊先後調派戰勤保障分隊，以及杭州、寧波、溫州、金華、紹興、機動支隊地震救援重型搜救隊和杭州搜救犬隊共62車316名指戰員和6條搜救犬趕赴現場增援，蔡衛國總隊長率總隊全勤指揮部遂行出動。

16時51分，大溪鎮專職消防隊首先到場，17時08分，溫嶺大隊城西消防救援站到場，18時10分，台州消防救援支隊全勤指揮部到場救援。

(中時 )