美國三大科技公司IBM、亞馬遜、微軟本周先後發布聲明稱，未來不會再向警察部門出售人臉識別軟體與服務，除非美國出現能有效管控並約束這項技術的法律。

綜合媒體13日報導，微軟成為本周第3個宣佈不向警方銷售人臉識別軟體的美國科技巨頭。微軟總裁兼執行長史密斯（Brad Smith）11日宣佈上述決定，並呼籲美國國會從保護人權的角度出發、立法加強針對人臉識別技術應用的管理。

目前人臉識別技術面臨的一項主要批評是，對膚色較深的人、現有技術出錯率較高。

近日在美國主要城市發生的「佛洛伊德之死」示威，凸顯出美國社會的種族歧視和員警執法不公問題。

美國國家情報局前代理局長格雷內爾（Richard Grenell）在推特上對微軟的決定發表評論，稱應禁止微軟和聯邦政府簽訂相關業務合約，並表示既然微軟公開表明立場，就要承擔這樣做的後果。隨後，美國總統川普也轉發了這條推文。

6月8日，IBM在寫給國會議員的公開信中表示，IBM將退出通用臉部識別業務，並反對將該項技術用於大規模監控。

6月10日，亞馬遜表示，暫時中止美國警方使用其人臉識別服務1年，「希望能透過為期1年的禁令，給美國國會足夠的時間來制定該項技術的監管規則」。

在微軟和亞馬遜的聲明中，2家公司都沒有提及相關技術是否會出售給其他政府機構，如美國移民局、海關執法局等。

目前微軟還沒有將其臉部識別技術出售給警察部門。該公司還支援加州的立法，以確保員警獲准使用該技術時，須遵從一些限制。

(中時 )