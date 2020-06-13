13日台大校務會議上，學生代表們「提案建立校園轉型正義小組」鬧劇暫時落幕，但揮之不去的荒謬感仍在。這些「覺醒青年」們，想檢討前校長傅斯年的一生功過，反而讓許多文史工作者開始追想、書寫傅斯年。我們想請教覺青們，對傅斯年其人認識多少？傅斯年成就過的事物，覺青們又能做到多少？

除了眾所周知的傅斯年是五四運動學生領袖，以及他拒絕軍警進入台大（名言「若有學生流血，我要跟你拼命」名言被太陽花學子廣傳）之外，當年傅斯年寫文章〈這樣的宋子文非走開不可〉，最近也常被提及。當時他痛罵宋子文的黃金政策、工業政策、對外信用，還批宋子文為人「見人傲慢而無話，似乎奴隸之外全是他的敵人」，表示不只在民國的「民主」不容如此，就算帝國專制也不行，除非中國是他的私產才可以如此。宋子文是當時行政院長，蔣介石的姻親，今日覺青們有這樣的膽識和眼界，敢針砭蔡政府的紓困案、能源政策、3年斷交7國？敢批評民進黨的酬庸文化、黨政軍入媒體？

另外一事，說小也不小。他主政台大短短兩年，厲行入學考試試卷「彌封」制，避絕人情，影響台灣考試制度至今。但他事後檢討，表示其實不是很贊同這套制度，也不自認得意，甚至對學生充滿「防賊」心態感到不安，為了公平也是沒有辦法。在這裡看到傅斯年的人性。

傅斯年不是神，不是不能檢討，但要有意義。文史工作者武之璋表示，世界各個民族對其偉人都「只記其功不計其過」，因為世界上沒有完人。法國人記得拿破崙一生打過許多漂亮勝仗，傳播了自由、平等、博愛精神，立了一部拿破崙法典，而不會去計較他打過的幾場敗仗；中國的民族英雄文天祥，年輕時喜好聲色之娛，放在今日是妥妥的紈絝子弟，但今天我們讀《正氣歌》時，誰在乎這些？

台大學生會內部會議5月起就心心念念要處置的「校內威權建築或場所」，學生版《國立台灣大學學生會促進轉型正義條例》明明就寫著「針對以威權協作者為名的校園空間得更名、廢除、重建之校園空間包含但不限於傅鐘、傅園、振興草皮、思亮館等」，學代們接受媒體採訪時也沒少談過傅鐘、傅園；但因為消息曝光之後，社會輿論反對聲浪過大，學生會竟稱「提案裡面沒寫『傅鐘』兩字」，連自己的過去言行都不敢、不肯認帳，請問批判傅斯年的覺青們，能有傅斯年一半風骨？

(旺報 )